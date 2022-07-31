Аматорів віком від 14 років запрошують взяти участь у змаганнях з велосипедного спорту крос-кантрі. Змагання пройдуть 6 серпня. Місце старту та фінішу – Дальній пляж.

Траса пролягатиме на території Кутківецько-Пронятинського лісу. Дистанції для учасників становитимуть –до 9 км та до 30 км. Інформацію про трек траси буде повідомлено додатково.

Попередня реєстрація на участь за посиланням.

Підтвердження реєстрації на місці старту проводитиметься з 10:30 до 11:30 год, старт змагань о 12:00 год.

Важливо! Обов’язкова наявність шолома та справного велосипеда.

Переможці будуть визначені у таких вікових категоріях:

юнаки/дівчата 14-17 років;

жінки 18 років і старші;

чоловіки 18-39 р.;

чоловіки 40 років і старші.

Учасники та переможці отримають пам’ятну медаль фінішера та подарунки від партнерів заходу.

Нагадаємо, 24 липня у парку «Сопільче» для тернополян та гостей міста, віком від 2-х до 14 років, пройшли дитячі велоперегони серед аматорів «Круті віражі».