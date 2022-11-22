На Чортківщині побудували нове бомбосховище для дітей за 120 тисяч гривень

Декілька років тому у Білобожниці на Тернопільщині спорудили новий корпус дитячого садка, проте у ньому не виявилось жодного підвального приміщення, яке могло б використовуватися як укриття.

Розглядались варіанти облаштування укриттів у сусідніх приміщеннях, але були відкинуті через невідповідність вимогам та відсутність погодження ДСНС у Чортківському районі. Тому у громаді вирішили побудувати нове укриття.

Для цього з бюджету Білобожницької сільської ради було направлено 120 тисяч гривень для закупівлі спеціальних сертифікованих блоків, а силами працівників КП “БІЛОБОЖНИЦЯ” нещодавно було проведено монтажні роботи.

Від сьогоднішнього дня садочок знову повноцінно функціонує.

Плідно працюємо задля захисту наших дітей та їхнього благополучного дозвілля!