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На Чортківщині побудували нове бомбосховище для дітей за 120 тисяч гривень

22.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта

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Декілька років тому у Білобожниці на Тернопільщині спорудили новий корпус дитячого садка, проте у ньому не виявилось жодного підвального приміщення, яке могло б використовуватися як укриття.

Розглядались варіанти облаштування укриттів у сусідніх приміщеннях, але були відкинуті через невідповідність вимогам та відсутність погодження ДСНС у Чортківському районі. Тому у громаді вирішили побудувати нове укриття.

Для цього з бюджету Білобожницької сільської ради було направлено 120 тисяч гривень для закупівлі спеціальних сертифікованих блоків, а силами працівників КП “БІЛОБОЖНИЦЯ” нещодавно було проведено монтажні роботи.

Від сьогоднішнього дня садочок знову повноцінно функціонує.

 

Плідно працюємо задля захисту наших дітей та їхнього благополучного дозвілля!

Автор: Ірина Нова

Мітки: освіта, новини Тернопільщини, суспільство, бомбосховище

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