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На Чортківщині незаконно видобували камінь: деталі

19.07.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Бучацька міська громада

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Камінь у недіючому кар’єрі одного з сіл Бучацької громади, що на Чортківщині, видобував 32-річний теребовлянець.

На гарячому «ділка» застукав дільничний офіцер поліції.

Чоловік встиг видобути майже два метри каменю. Жодних дозвільних документів на проведення таких робіт у нього не було, констатують у поліції.

З місця події правоохоронці вилучили готовий до транспортування камінь і підручні засоби, з допомогою яких теребовлянець здійснювався видобуток.

Відомості за даним фактом поліціянти внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Теги: поліція, кар'єр, копалини

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