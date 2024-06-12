На Чортківщині надзвичайники врятували 88-річну жінку

11 червня о 14:42 на номер екстреного виклику “101” надійшло звернення про допомогу. До рятувальників звернулася жителька с. Бедриківці Заліщицької ТГ Чортківського району, яка повідомила про те, що її 88-річна сусідка не відчиняє дверей та не виходить на зв’язок. Ймовірно, її потрібна допомога.