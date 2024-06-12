На Чортківщині надзвичайники врятували 88-річну жінку

11 червня о 14:42 на номер екстреного виклику “101” надійшло звернення про допомогу. До рятувальників звернулася жителька с. Бедриківці Заліщицької ТГ Чортківського району, яка повідомила про те, що її 88-річна сусідка не відчиняє дверей та не виходить на зв’язок. Ймовірно, її потрібна допомога.
Надзвичайники, що оперативно прибули до місця події, за допомогою спеціального обладнання відкрили вхідні двері будинку, де виявили потерпілу, що потребувала невідкладної медичної допомоги. Жінку було передано працівникам “швидкої” та госпіталізовано до лікувального закладу.
Завдяки оперативному втручанню працівників ДСНС врятовано ще одне людське життя.