Ресурс створений до 150-ліття співачки, її ювілей відзначає весь світ 23 вересня. Ця дата входить до переліку пам’ятних дат під егідою ЮНЕСКО.

Соломія Крушельницька, уродженка Тернопільщини, у всьому музичному світі була символом досконалості і неперевершеності. Її голос підкорював оперні сцени світу, але скрізь, де вона виступала, звучали українські народні пісні та пісні українських композиторів, пише 20 хвилин.

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Відтепер дізнатися про життя і творчість української оперної діви Соломії Крушельницької можна на сайті: krushelnytska.mkip.gov.ua

На сайті можна дізнатись хронологію життя співачки, оперний репертуар, концертну діяльність та почути неперевершений голос легенди.

Сайт створили за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти та Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.

Довідка

Соломія Амвросіївна Крушельницька (народилася 23 вересня 1872, Білявинці, Бучацький повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — померла 16 листопада 1952, Львів, Українська РСР) — українська оперна співачка, педагогиня.

За життя визнавана найвидатнішою співачкою світу.

Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання «Вагнерівська примадонна» XX століття.

Співати з Крушельницькою на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував їй свій портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй».

У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.