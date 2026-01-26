26.01.2026 11:43

На Чернігівщині загинув захисник з Тернопільщини Володимир Гніздів

Уродженець села Шляхтинці Байковецької громади віддав життя, виконуючи бойове завдання

26.01.2026

Яровий Роман

81

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Скорботна звістка з фронту надійшла у Байковецьку громаду. Під час бойових дій загинув захисник України, уродженець села ШляхтинціВолодимир Гніздів. Йому було 52 роки.

Як повідомляють у громаді, 18 січня 2026 року, виконуючи військовий обов’язок, загинув військовослужбовець Гніздів Володимир Романович, 30 серпня 1973 року народження. Герой віддав своє життя у населеному пункті Леньків Чернігівської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

У глибокій скорботі залишилися дружина, діти, рідні та побратими полеглого воїна. Разом із ними сумує вся Байковецька громада.

Володимир Гніздів назавжди залишиться у пам’яті земляків як відданий син України, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.

Світла і вічна пам’ять Захиснику України.

