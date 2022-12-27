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На чемпіонаті України з біатлону тон задавали Тарасюки з Тернопільщини

27.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Україна

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15-20 грудня в селі Яворів Львівської області відбувся чемпіонат України з біатлону серед юнаків і дівчат, на якому доволі успішно виступили представники Тернопільщини, здобувши нагороди різного ґатунку.

Серед молодших юнаків у спринті на дистанції 6 км вихованець ТОДЮСШ з біатлону Тарас Тарасюк виборов срібну нагороду (тренери – Василь Тарасюк, Людмила Сагайдак, Назарій Бурик). Також у цій гонці Максим Підручний (ДЮСШ «Олімп» Великоберезовицької ОТГ, тренери – Михайло Кручовий, Ольга Підручна-Полещикова, Назарій Бурик) фінішував п’ятим, а Костянтин Марценюк (ДЮСШ з біатлону, тренер – Ігор Починок) замкнув сімку кращих.

У спринті серед дівчат старшої вікової групи на дистанції 7 км Тетяна Тарасюк (ТОШВСМ) здобула перемогу, посівши перше місце, а її сестра Ірина Тарасюк (ТОШВСМ) була третьою. Тренери спортсменок – Назар Бурик і Людмила Сагайдак.

В індивідуальній гонці тернополяни теж вибороли дві медалі – Тарас Тарасюк завоював «золото», а Максим Підручний – «бронзу».

В індивідуальній гонці серед старших дівчат Тетяна Тарасюк виборола ще одну золоту нагороду, а Ірина Тарасюк (ТОШВСМ) була четвертою.

Додамо, що Тарас Тарасюк навчається у Копичинецькому ліцеї №2, Максим Підручний є учнем Тернопільської ЗОШ №6, Ірина Тарасюк – студентка ЗУНУ, а Тетяна Тарасюк навчається у фаховому коледжі економіки, права та  інформаційних технологій ЗУНУ.

Автор: Роман Васильович

Мітки: біатлон, чемпіонат України з біатлону

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