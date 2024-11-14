На Бережанщині спіймали браконьєра, який застрелив людину, а тепер повбивав кабанів

10 листопада близько опівночі в одному із сіл Саранчуківської територіальної громади працівники поліції зупинили автомобіль Mitsubishi L200, в якому виявили дві туші кабанів, дві рушниці з набоями, три мисливських ножі, а також тепловізор і тепловізійний приціл.

Автомобіль був зупинений нарядом групи реагування патрульної поліції. Під час огляду авто правоохоронці помітили зброю та туші диких кабанів у багажнику.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, двоє чоловіків з Тернопільської області та уродженець Івано-Франківщини поверталися з полювання, однак відмовилися назвати місце, де вони вполювали кабанів.

Зазначається, що один із мисливців вже є фігурантом кримінального провадження. Наразі в суді розглядається справа, де чоловіка звинувачують у вбивстві через необережність. У січні цього року під час незаконного полювання на території Збаразької громади він застрелив 52-річного чоловіка з Байковецької громади. Через це йому заборонено користуватися вогнепальною зброєю, а дозвіл на її зберігання та використання був анульований.

За фактом виявлення зброї та кабанів слідчі Бережанського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Водночас вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом браконьєрства, оскільки під час воєнного стану в Україні діє заборона на полювання.

Триває слідство.