На базі психоневрологічної лікарні створять центр протезування

У Тернополі офіційно закріпили співпрацю між міжнародними організаціями, обласною владою, а також провідними закладами освіти та медицини. Сторони підписали Меморандум про створення інтегрованого хабу, який поєднає клінічну допомогу, реабілітацію та підготовку фахівців за міжнародними стандартами.

До підписання документа долучилися: міжнародні організації Life Bridge Ukraine та Human Study; обласна рада та обласна військова адміністрація; обласна клінічна психоневрологічна лікарня; ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського та ТНТУ ім. І. Пулюя.

Проєкт передбачає створення на базі обласної психоневрологічної лікарні Національного центру, що працюватиме як єдиний механізм за трьома основними напрямками: клінічна допомога: виготовлення протезів та ортезів безпосередньо в центрі; реабілітація: мультидисциплінарний підхід до відновлення пацієнтів на базі лікувальної установи. Освіта: навчання та підвищення кваліфікації студентів і медиків за стандартами ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics).

Під час зустрічі начальника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха з керівництвом Life Bridge Ukraine та Human Study обговорили конкретні кроки щодо запуску хабу. Ініціатива інтегрується у національну стратегію МОЗ із розвитку реабілітаційної допомоги та створення безбар’єрного простору.

За словами засновніці Life Bridge Ukraine Джанін фон Вольферсдорф, центр у Тернополі слугуватиме базою для всієї України, забезпечуючи підготовку кадрів та надання сучасної допомоги постраждалим.