Зараз тривають важкі бої на “Азовсталі”. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої, “Азовсталь”. Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці, – додав Бойченко.

Відомо, що у заблокованому Маріуполі російські військові уже другий день штурмують завод “Азовсталь”. У його підземеллях залишаються як українські воїни, так і цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Росіяни прорвалися на територію заводу у середу, штурм почали у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних людей.

Фото: ЗСУ