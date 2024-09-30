На автовокзалі в Тернополі обікрали пенсіонера

Жінка на автовокзалі у Тернополі обікрала чоловіка, який очікував на автобус. За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 62-річного місцевого жителя про те, що у нього викрали два мобільні телефони та гроші – 8000 гривень та 140 доларів. Зі слів чоловіка, речі витягнули з його барсетки на території автовокзалу.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Нею виявилася 50-річна жителька обласного центру. Поліцейські вилучили у неї мобільний телефон потерпілого, гроші вона стигла витратити.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Поліцейські перевіряють фігурантку на причетність до вчинення інших злочинів.