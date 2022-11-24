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На автошляхах Тернопільщини минулої ночі працювало 80 одиниць техніки 

24.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Господарка, Події

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Звечора 23 листопада на території Тернопільської області почав випадати крижаний дощ, який невдовзі перетворився на мокрий сніг. Через інтенсивні опади на проїзну частину доріг падали дерева, які оперативно прибирали шляховики.

Минулої ночі автошляхи Тернопільщини посипали та чистили 56 спецмашин, ще 34 одиниці техніки вантажили матеріали та патрулювали. Працювали 85 робітників підрядних організацій. Використали 696 тонн протиожеледної суміші.

Як повідомляє служба автомобільних доріг області, попри те, що робота  була напружена проїзд, станом на 6 ранку усією мережею забезпечили. Обмеження руху не вводили.

“Шановні водії, під час повномасштабної війни робота дорожників ускладнена дефіцитом матеріалів та браком коштів. Працювати так швидко, як у попередні роки, неможливо, а тому Укравтодор за погодженням з Національною поліцією та військовим керівництвом розробив алгоритм зимового утримання.

Першочергово прибираємо від снігу дороги міжнародного та національного значення, евакуаційні й гуманітарні коридори. Терміни прибирання автошляхів з низькою інтенсивністю руху збільшено.

Просимо врахувати вищевказане та утриматися від поїздок на далекі відстані під час несприятливих погодних умов. Виїжджайте заздалегідь, підготувавши транспортний засіб до зимової погоди. Слідкуйте уважно за прогнозами синоптиків” – просять у Укравтодорі.

⚠️ Якщо з вами у дорозі трапилася біда і потрібна допомога – цілодобово працює контакт-центр Укравтодору +38 067 400 60 80

Автор: Ірина Нова

Мітки: Тернопільщина, служба автомобільних доріг, укравтодор, погода, новини

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