На 50 тисяч гривень шахраї ошукали тернополянку, яка хотіла обміняти криптовалюту

Правоохоронці Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із проведенням псевдовалютних операцій у відомому месенджері.

До поліцейських надійшло звернення від громадянки 1995 року народження, жительки міста Тернопіль, про те, що цього ж дня невідома особа, користуючись месенджером та спеціально створеним чат-ботом для криптообміну, шляхом обману під приводом здійснення валютних операцій заволоділа її грошовими коштами.

Зі слів заявниці, вона самостійно перерахувала 49 750 гривень зі свого карткового рахунку на шахрайський банківський рахунок, після чого зв’язок із «обмінником» припинився.

За вказаним фактом проводиться перевірка, повідомляють правоохоронці.

Поліція вкотре застерігає:

– не довіряйте «обмінникам» у месенджерах та соціальних мережах;

– не здійснюйте фінансові операції з неперевіреними акаунтами;

– офіційні криптосервіси мають ліцензії, відкриті контакти та зрозумілу систему підтримки клієнтів;

– у разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції.

Будьте обачними та не дозволяйте зловмисникам заволодіти вашими коштами.