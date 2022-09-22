17 вересня архієпикоп і митрополит Василій Семенюк із пастирським візитом відвідав парафії у Залозецькому деканаті Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ.

Цього разу він завітав до громад вірних парафій Преображення Господнього с. Ренів, де від вересня 2007 р. душпастирює о. Віталій Деркач, та Покрови Пресвятої Богородиці смт Залізці, де від грудня 1999 р. душпастирює о. Микола Бобровський.

Високопреосвященний Василій на кожній парафії відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця, цікавився духовним життям громад, підтримав вірних у нелегкий час війни. Опісля відбувся невеликий концерт духовно-патріотичної пісні від братів-семінаристів.