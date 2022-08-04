23 липня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк візитував парафії у Бережанському деканаті: храми Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у с. Волиця і святого архистратига Михаїла с. Підвисоке, де душпастирює о. Дмитро Залипський, та церкву cвятої Параскеви П’ятниці с. Куряни, де душпастирює від 1989 р. о. Роман Климкович. У с. Волиця відбулося посвячення парафіяльного дому. Кир Василій відзначив зусилля жителів Волиці, які зробили перекриття храму і оновили фасад.

30 та 31 липня владика Василій Семенюк відвідав парафій Озерянського деканату в с. Данилівці та с. Осташівці, де від вересня 2003 р. душпастирює о. Микола Джиджора. А також завітав до вірних сіл Богданівка, Білківці та Сировари, де від 200–2005 рр. душпастирює о. Василь Хомета.

Цікаву історію має храм у с. Данилівці. На стіні в середині храму є напис: «Храм св. архистратига Михаїла збудований у с. Нище і перевезений в Данилівці 1715…». Не менш цікаву і давню історію має дерев’яний храм у Сироварах.

Високопреосвященний Василій на кожній парафії відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця, цікавився духовним життям громади, духовним словом підтримав вірних у нелегкий час війни. Опісля відбувся невеликий концерт духовно-патріотичної пісні від братів-семінаристів.

Також 31 липня архієпископ і митрополит Василій Семенюк відвідав парафію Вознесіння Господнього с. Курівці. Візит був приурочений 20-літтю з дня посвяти храму.

Після Богослужіння відбувся процесійний похід до парафіяльного будинку, де кир Василій разом із парохом о. Василем Мицем та іншими запрошеними священниками здійснили його освячення. Будинок розпочав будувати о. Іван Шкумбатюк для проживання священнослужителя та проведення катехитичних занять з дітьми та молоддю.

Архієпископ Нестор під час візитацій освятив капличку та автомобілі для ЗСУ

30 липня архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор з архіпастирським візитом побував на Шумщині. На запрошення настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Піщатинці ієрея Олега Мирзоєва архієрей звершив Божественну Літургію.

Окрім настоятеля парафії Піщатинців, яка у травні перейшла у лоно Православної церкви України, архієпископу співслужили Шумський благочинний протоієрей Микола Бабій, Лановецький благочинний протоієрей Ігор Шаринський, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, секретар канцелярії протоієрей Сергій Росіцький, запрошене духовенство.

Лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини й мирних жителів.

Окрім того, архіпастир возніс молитву про звільнення України від нашестя чужинців.

Після відправи владика Нестор нагородив активних парафіян та жертводавців медалями і благословенними грамотами.

Цього ж дня владика Нестор з архіпастирським візитом побував на Лановеччині. На запрошення настоятеля храму Святої Трійці в селі Татаринці архієрей освятив каплицю з фігурою Богоматері.

Під час чину освячення молилися Лановецький благочинний протоієрей Ігор Шаринський, Шумський благочинний протоієрей Микола Бабій, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, секретар канцелярії протоієрей Сергій Росіцький, духовенство Лановецького благочиння.

Архіпастир нагородив активних парафіян та жертводавців за будівництво каплиці та свердловини, аби кожен подорожній міг скуштувати цілющої води.

Наступного дня архієпископ Нестор відвідав смт Підволочиськ, де у соборі Святої Трійці звершив водосвятний молебень. Йому співслужили настоятель собору Святотроїцького собору Підволочиський благочинний протоієрей Тарасій Махніцький, Волочиський благочинний Хмельницької єпархії протоієрей Миколай Фатич та духовенство Підволочиського благочиння.

Після Літургії владика Нестор освятив мікроавтобус «Mercedes Sprinter», який придбали на кошти парафіян Підволочиського благочиння, а також «Range Rover», який придбав пан Богдан для свого друга на передовій.

Придбані за кошти благодійників і жертводавців автомобілі передадуть у танкову бригаду.