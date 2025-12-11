Митрополит Нестор здійснив архіпастирський візит у Богданівку та освятив престол у Колиндянах

У день вшанування пам’яті святителя Миколая Чудотворця, 6 грудня, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав парафію в селі Богданівка Підволочиське благочиння.

На запрошення настоятеля храму святителя Миколая Чудотворця протоієрея Андрія Осадчука архієрей звершив Божественну літургію. Крім настоятеля, Його Високопреосвященству співслужили Підволочиський благочинний протоієрей Тарас Махніцький, Волочиський благочинний Хмельницької єпархії протоієрей Миколай Фатич, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, запрошене духовенство.

По завершенні богослужіння митрополит Нестор привітав всіх зі святом. З благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія архієрей нагородив жертводавців та парафіян орденами та благословенними грамотами.

Опісля архіпастир вручив солодкі подарунки наймолодшим парафіянам.

Також у храмі свт. Миколая Чудотворця в Колиндянах освятили новий престол

7 грудня у храмі на честь святителя Миколая Чудотворця с. Колиндян Чортківського благочиння відбулося святкове богослужіння.

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив чин освячення престолу і очолив Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Вишгородський Агапіт, Чортківський благочинний протоієрей Євген Махніцький, настоятель храму протоієрей Андрій Стрільчук, запрошене духовенство.

По завершенні Літургії митрополит Нестор нагородив жертводавців і найактивніших парафіян благословенними грамотами.