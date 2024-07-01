Митрополит Епіфаній звершив молебень перед іконою Тернопільської Богородиці

Під час Першосвятительського візиту до Тернополя, 30 червня 2024 року, Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив молебень перед чудотворним Тернопільським образом Богородиці у кафедральному храмі Різдва Христового.

Цей образ Божої Матері передала храмові побожна родина тернопільського шевця Маркевича. За переказами, саме у його хатині під час Великого посту 1730-го року замироточив образ Матері Божої. Про чудесні зцілення після молитов перед святим образом свідчать численні дари вдячності, які зберігаються поруч із чудотворною іконою.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній спільно із архієреями, духовенством, численними вірянами та захисниками Батьківщини піднесли молитви до Божої Матері за якнайшвидше досягнення справедливого миру для України, за захист і допомогу для наших воїнів, за заступництво для тих, хто під владою російського агресора страждає в окупації та в неволі.

На завершення Першосвятительського візиту Предстоятель біля могили Митрополита Мефодія (Кудрякова) помолився за упокій його душі та звершив покладання квітів.

Пресслужба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)