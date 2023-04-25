Мистецтво створювати красу від Юрія Грубича

Краще довіритись майстрам, які знаються на цьому. Сьогодні спілкуємося з одним із них. Це титулований перукар із 30-річним досвідом, тернополянин Юрій Грубич.
Стриг усіх, а потім вже були перемоги на міжнародних конкурсах
Пане Юрію, як ви стали перукарем?
– Ще в школі націлився на вступ до перукарського технікуму в Києві. Але мене підвів малюнок, який виконав під час вступу. Мої художні потуги не оцінили достойно. Тоді я вирішив вступити на французьку філологію до Львівського університету. Там мене теж спіткала невдача – не добрав лише один бал. Тому пішов учнем перукаря в Тернопільський побуткомбінат. Перукарську майстерність відшліфовував під керівництвом відомої у місті майстрині Надії Шкільної в перукарні «Чародійка». Потім була служба в армії, де я стриг всіх і кожного. Вже після військової служби таки здобув вищу освіту за цим фахом.
Наскільки мені відомо, ви не звичайний майстер справи – за плечима у вас перемоги в різних конкурсах. Поділитесь інформацією про них?
– Я пробував свої сили у різних перукарських змаганнях ще з середини 1990-х років. Посідав призові місця на різних регіональних та всеукраїнських конкурсах. Незалежно від їх статусів, роботи оцінювали за міжнародними правилами – відповідно до категорії майстра міжнародного класу. У 1999 р. виборов перше місце в номінації «Майстер колор-експерт» на міжнародному конкурсі «Колор Тайм» в Одесі. Це була моя перша перемога на змаганні такого рівня. У 2008-2010 рр. працював за фахом у Польщі. Тоді ж, у 2010 р., на Кубку Вроцлава завоював дві золоті медалі та кубки у трьох номінаціях. Під час карантину чемпіонати проводили онлайн. У 2020–2021 рр. став на них триразовим дипломантом. У 2022 р. моя робота «Червона калина» посіла восьме місце на чемпіонаті світу в Парижі.
Я є членом суддівської колегії Чемпіонату України та головою Ради старійшин-перукарів України. Ще активно готуюся до чемпіонату світу в Парижі, який відбудеться цьогоріч у вересні. Не знаю, чи зможу бути там присутній, тому заздалегідь подав свою роботу онлайн.
«Найкращий варіант, коли людина повністю довіряє майстру»
Зазвичай, хто обирає зачіску: ви чи клієнт?
– Сьогодні повсюди панують цифрові технології. Перш, ніж іти до перукаря, людина може обрати свій варіант зачіски в Інтернеті, навіть не враховуючи, що зачіска може залежати від різних факторів, як то форма обличчя чи структура волосся. Доводиться пояснювати, переконувати. Найкращий варіант, коли людина повністю довіряє майстру. Зазвичай, так і роблять постійні клієнти. Тоді я уточнюю деякі побажання, а далі творю сам. Іноді людині набридає одна й та сама зачіска, вона прагне щось змінити, і ми детально обговорюємо всі варіанти. Часто зміни можу запропонувати сам.
А якщо клієнт наполягає на власному варіанті, а ви впевнені, що йому така зачіска не до лиця, як дієти в такому випадку? Клієнт завжди правий чи таки не завжди?
– Якщо людина твердо стоїть на своєму, то я погоджуюся з її вибором, але все одно в процесі роботи щось підкориговую, щоб було краще і щоб відчувалася рука майстра.
Ви – майстер з великим стажем і набитою рукою, але чи бувають випадки хвилювання під час роботи?
– Ні. Під час роботи хвилювання у мене немає. За плечима – великий досвід, руки самі знають, що робити. Іноді хіба що можу дуже довго, навіть вголос, обдумувати деякі нюанси, якщо зачіска складна. Це, може, й на краще, щоби клієнт знав, що збирається робити перукар.
От конкурси – це зовсім інша справа. Тоді я справді хвилююся. І під час підготовки теж. На змаганнях для роботи відводять обмежений час, тож кожна хвилина на вагу золота. Ніколи не повірю, якщо хтось скаже, що на конкурсах не хвилюється.
Які зачіски в моді тепер? Як часто змінюються модні тенденції, і чи легко тримати руку на пульсі таких змін?
– Як і у всі часи, модно те, що пасує людині. Через карантини та війну зміни сповільнились. А загалом мода – наче діжка з одягом: з одного боку наповнюємо, потім перевертаємо й витягаємо з іншого (посміхається).
Ви бували за кордоном. Чи можете порівняти модні віяння, які панують там, з нашими?
– Можу впевнено сказати, що українки більш ревно ставляться до зовнішнього вигляду, ніж жінки в інших країнах. Якщо, наприклад, у Польщі в юрбі побачите жінку з найкращою зачіскою, можете сміливо звертатися до неї українською мовою (сміється).
В наш час існує багато різної перукарської техніки, яка полегшує роботу майстра. Чому ви більше довіряєте: диво-машинкам чи власним навичкам і звичайним ножицям?
– Тільки ручна робота. Власним рукам я довіряю значно більше, ніж різним машинкам, які можна використати хіба що для дуже коротких стрижок. А плавні лінії та переходи найкраще витягувати ножицями.
Учнів маєте?
– Багато моїх колишніх учнів вже займають призові місця в різних конкурсах, що мені, як учителю, приносить велике задоволення. Зараз у мене один учень. Не можу сказати нічого конкретного, бо ми тільки недавно почали займатися, проте його старанність і наполегливість достойні похвали.
Перукарська справа – це лише ваша професія чи ще й хобі?
– І професія, і хобі. Я щасливий, що ходжу на роботу, як на свято. Саме це є запорукою моїх високих результатів.
Це хобі повністю полонило ваше серце, чи там ще є місце для інших улюблених занять?
– Я не професійний кухар, проте дуже люблю готувати. Особливо для друзів на дачі, куди я їх запрошую на свята.
А яка ваша коронна страва?
– Запечена гомілка. Спочатку її довго варю у спеціальному маринаді власного приготування. Варити треба аж п’ять годин, тому, зазвичай, ставлю на ніч, тоді доводиться кілька разів прокидатися, аби підкинути дров. Потім це все запікаю в печі на дровах.