Мистецькому коледжу в Тернополі виповнилося 65 років

Напередодні мистецька спільнота краю відзначила ці дати у концертному залі нового приміщення коледжу.

“У 2022-му, у рік 150-річного ювілею нашої патронеси Соломії Крушельницької, коледж отримав безпрецедентний подарунок – нове приміщення з одним з найкращих і найбільших концертних залів області. Подарунок, на який навчальний заклад чекав понад сорок років, і тільки теперішній обласній владі вдалося вирішити це архіважливе для нас питання. Ще раз усім колективом дякуємо! Це неоціненний внесок у майбутнє українського мистецтва” — зазначив очільник коледжу Сергій Маловічко.