Мистецькому коледжу в Тернополі виповнилося 65 років

Напередодні мистецька спільнота краю відзначила ці дати у концертному залі нового приміщення коледжу.
“У 2022-му, у рік 150-річного ювілею нашої патронеси Соломії Крушельницької, коледж отримав безпрецедентний подарунок – нове приміщення з одним з найкращих і найбільших концертних залів області. Подарунок, на який навчальний заклад чекав понад сорок років, і тільки теперішній обласній владі вдалося вирішити це архіважливе для нас питання. Ще раз усім колективом дякуємо! Це неоціненний внесок у майбутнє українського мистецтва” — зазначив очільник коледжу Сергій Маловічко.
Подяками голови Тернопільської обласної ради відзначено викладачів Вадима Дарчука, голову предметно-циклової комісії «Спів», Михайла Дмитришина, голову предметно-циклової комісії «Народні інструменти», Наталію Кравчук, голову предметно-циклової комісії «Фортепіано», Ярослава Якубця, голову предметно-циклової комісії «Оркестрові духову та ударні інструменти».
За високий професіоналізм та організаторські здібності відзначено цінним подарунком і керівника мистецького коледжу Сергія Маловічка.
Грамоти обласної державної адміністрації нагороджено Ірину Воробель, голову предметно-циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти», Надію Дергак, голову предметно-циклової комісії «Загальне фортепіано», Ярослава Каню, заступника директора з навчальної частини, Анатолія Ороновського, голову предметно-циклової комісії «Хорове диригування», заслуженого діяча мистецтв України, Оксану Тригуб, голову предметно-циклової комісії «Концертмейстерський клас та камерний ансамбль».