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Мистецькому коледжу в Тернополі виповнилося 65 років

19.02.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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18 лютого, Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької відзначив 65-ту річницю заснування та 60-річчя присвоєння закладу імені нашої славетної землячки.

Напередодні мистецька спільнота краю відзначила ці дати у концертному залі нового приміщення коледжу.

“У 2022-му, у рік 150-річного ювілею нашої патронеси Соломії Крушельницької, коледж отримав безпрецедентний подарунок – нове приміщення з одним з найкращих і найбільших концертних залів області. Подарунок, на який навчальний заклад чекав понад сорок років, і  тільки теперішній обласній владі вдалося вирішити це архіважливе для нас питання. Ще раз усім колективом дякуємо! Це неоціненний внесок у майбутнє українського мистецтва” — зазначив очільник коледжу Сергій Маловічко.

Подяками голови Тернопільської обласної ради відзначено викладачів Вадима Дарчука, голову предметно-циклової комісії «Спів», Михайла Дмитришина, голову предметно-циклової комісії «Народні інструменти», Наталію Кравчук, голову предметно-циклової комісії «Фортепіано», Ярослава Якубця, голову предметно-циклової комісії «Оркестрові духову та ударні інструменти».

За високий професіоналізм та організаторські здібності відзначено цінним подарунком і керівника мистецького коледжу Сергія Маловічка.

Грамоти обласної державної адміністрації нагороджено Ірину Воробель, голову предметно-циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти», Надію Дергак, голову предметно-циклової комісії «Загальне фортепіано», Ярослава Каню, заступника директора з навчальної частини, Анатолія Ороновського, голову предметно-циклової комісії «Хорове диригування», заслуженого діяча мистецтв України, Оксану Тригуб, голову предметно-циклової комісії «Концертмейстерський клас та камерний ансамбль».

Джерело: Тернополянни

Теги: Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької

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