Мистецькі й добрі справи Борщівського обласного краєзнавчого музею

У Борщівському обласному краєзнавчому музеї 30 квітня відбулася презентація виставки ікон вишитих бісером «Моє світло у темряві» Анна Григоришин.

Її жінка-мати присвятила світлій пам’яті свого сина-Героя – Михайла Григоришина з с. Панівці, що на Борщівщині. 28 квітня йому б виповнилося 35. Але, на жаль, Михайло загинув 31 січня 2015 р. біля с. Чернухіне Попаснянського району Луганської в свої 25…

Захід розпочався поминальною молитвою біля могили Борцям за волю України, яку провів о. Богдан Боднар. Спільно з ним свого Героя-земляка пом’янули учні та вчителі Панівецької ЗОШ, які прибули на захід.

Ганна Василівна після загибелі сина знайшла свій порятунок у вишитті ікон. На виставці представлено 40 робіт майстрині, які вона вишила з 2015 по 2020 рік. Серед них 14 стацій Хресної дороги, ікони різдвяного та великоднього циклів, іконостас. Всі вони вперше презентуються широкому загалу.

Відкрила захід Олена Дудар, завідуюча відділом музею. Про авторку вишивки та її сина-Героя розповіла вчитель Панівецької ЗОШ І-ІІ ступенів. Авторка виставки поділилася з усіма, як дочка Аліна наштовхнула її зайнятися вишивкою бісером. Поспілкувалася та висловила слова підтримки сім’ям загиблих борщів’ян, які були запрошені на захід.

Також, перед присутніми виступили журналіст Степан Татарський, волонтерка, сестра загиблого воїна-Героя Андрія Михальова Уляна Пудик, дослідник, краєзнавець Михайло Сохацький.

Виставка діятиме упродовж місяця.

Кошти на потреби ЗСУ

Понад 26000 гривень на потреби ЗСУ зібрали під час благодійної виставки картин Володимира Симанишина «Життя з вірою в Перемогу» у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

Пан Володимир – уродженець с. Висічка, що на Борщівщині – воїн-ветеран російсько-української війни, волонтер, самобутній художник.

«Ця виставка – це не стільки популяризація автора, як приклад української незламності та почуття громадянського обов’язку бути і далі корисним для інших. Адже Володимир багато допомагає побратимам, онкохворим дітям», – зазначили у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.