15.11.2022 16:59

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано дві пожежі

15.11.2022

Ірина Нова

65

Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Кременецька міська громада, Суспільство, Події

Поширити:

 Минулої доби на території Тернопільської області виникли дві пожежі у Кременці і Тернополі.

Про це повідомляють у ДСНС.

О 16:36 у м. Кременець на вул. Пушкаря виникла пожежа сміттєвого контейнера. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміттєвий пластиковий контейнер на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

О 22:30 у м. Тернопіль на вул. Київська виникла пожежа окремо розташованої господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено дрова, стіл, пошкоджено холодильник, облицювання стін та стелі на загальній площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Автор: Ірина Нова

Мітки: події, ДСНС, новини Тернопільщини, пожежа, суспільство

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах