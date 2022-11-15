Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано дві пожежі

Минулої доби на території Тернопільської області виникли дві пожежі у Кременці і Тернополі.

Про це повідомляють у ДСНС.

О 16:36 у м. Кременець на вул. Пушкаря виникла пожежа сміттєвого контейнера. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміттєвий пластиковий контейнер на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

О 22:30 у м. Тернопіль на вул. Київська виникла пожежа окремо розташованої господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено дрова, стіл, пошкоджено холодильник, облицювання стін та стелі на загальній площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.