Пішов четвертий місяць важкої боротьби українського народу з московським окупантом. На фронті, у самому пеклі військових дій, обороняють наш спокій сотні тисяч військових. Мужні, відважні воїни докладають нелюдських, титанічних зусиль, щоб Україна не лише вистояла у цій запеклій боротьбі, а й перемогла, процвітала, здобула, віками омріяну, незалежність. Тож ми, ті, хто перебуває у тилу, маємо щодня, не покладаючи рук, працювати, допомагати військовим наближати перемогу.

У цьому твердо переконаний голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Очільник області каже, що Тернопільщина – одна із найбільш активних областей, які допомагають військовим, підтримують їх. Михайло Йосифович часто особисто їздить на передову, привозить хлопцям необхідну допомогу.

«Жодної копійки з обласного бюджету, все за власний кошт»

«За весь час війни важко порахувати кількість гуманітарної допомоги, яку ми відправили в регіони, де тривають бойові дії. У нас працюють багато штабів. Комунальні заклади обласної ради теж з перших днів війни допомагають людям. Зокрема, поселили більше чотирьох тисяч переселенців, годували їх, збирали допомогу і відправляли у «гарячі» регіони. За приблизними підрахунками, обласна рада організувала більше двохсот тонн гуманітарної допомоги. Я особисто займався цим питанням, контактував з друзями з-за кордоном. Певна річ, цю допомогу потрібно було доправити, розподілити. Тож на місцях волонтери трудилися, щоб усе посортувати: медикаменти відправляли в госпіталі, дитяче харчування – переселенцям, харчі, засоби гігієни – військовим. Чимало військової амуніції купували за власні кошти. Я контактую з усіма головами обласних рад, з багатьма керівниками міст, які пишуть листи про потреби, ми намагаємося відправити кожному найнеобхідніше», – зазначив Михайло Йосифович.

Голова облради каже, що чималі кошти йдуть на логістику, вона «з’їдає» чималий фінансовий ресурс. Варто врахувати й той факт, що з пальним чималі проблеми.

«Хочу зазначити, що на ці потреби не потратили жодної копійки з бюджетних коштів. Весь гуманітарний штаб фінансували моя сім’я, друзі, волонтери. Обласна рада надала приміщення, а працівники цілодобово розвантажували допомогу, сортували, всіляко допомагали», – додав голова.

Михайло Йосифович каже, якщо у перші тижні війни чимало допомоги відправляли на Київщину, Харківщину, то зараз допомоги потребує Дніпропетровщина. Тож кілька днів тому саме у цей регіон відправили велику фуру гуманітарної допомоги з Америки. Логістика – за кошти тернопільських добродійників, зокрема Михайла Головка.

Військовим важливо відчути підтримку

Голова облради часто їздить на передову, щоб особисто підтримати хлопців, поцікавитися першочерговими потребами.

«Певна річ, я увесь час спілкуюся з військовими у телефонному чи онлайн режимі. Однак вважаю, куди краще особиста присутність. Кілька днів тому їздив на Сумщину, що на кордні з росією, де перебуває наша бригада. Це перша лінія оборони. Окрім необхідних продуктів, привезли військовим «бандеромобіль». Звідти вирушили в Харків. Далі – на Донеччину, за Краматорськ (не буду називати населений пункт). Окрім харчів, теж привезли «бандеромобіль», квадрокоптери, планшети, тепловізори тощо. Та хочу сказати, що цього всього військовим потрібно значно більше. Є гостра проблема зі збором коштів. Якщо раніше допомога ЗСУ була більш активна, люди віддавали на потреби армії мало не всі заощадження, зараз з цим важче. І я це прекрасно розумію. Жити стало важче, ціни зросли, фінансових надходжень немає. Все менше і менше можливостей скеровувати кошти на купівлю військової амуніції.

Але ми не маємо права складати руки, необхідно шукати різні варіанти, збирати кошти. Від цього залежить перемога і результат війни».

Михайло Головко каже, що зараз вкрай важливо бити на сполох. Українцям треба виходити в містах Європи на вулиці із мітингами, закликами, щоб керівництво країн не зволікало і передавало необхідну зброю не лише для захисту, а й для контрнаступу.

Розвиваємо економіку – допомагаємо військовим

Не маємо права розслаблятися і ми, перебуваючи в тилу. Війна не закінчилася, навіть не сповільнилася, вона триває. У Збройних силах України – майже мільйон воїнів. Це надзвичайно великі видатки для українського бюджету. Як говорить статистика, сьогодні, щоб забезпечити одного солдата, мають працювати дванадцять людей. Хтось має сіяти поле, орати, пекти хліб, завозити його, шити одяг тощо.

«Вкрай важливо, щоб уряд робив правильні кроки. Треба відновлювати, будувати, запускати економіку. Це, насамперед, зайнятість, адже безробіття у нас шалене. Ми маємо переходити на максимально іншу модель економіки. У свій час наша влада допомагала російському бізнесу викуповувати нафтопереробні заводи, а тоді їх різати на металобрухт, щоб ми були повністю імпортозалежні від нафтопродуктів росії. Сьогодні ж нам потрібно повністю змінити тактику, у кожній області створювати заводи з перевиробництва палива. Максимально замовляти відповідне обладнання, домовлятися про вигідні кредити тощо. За вісім років не спромоглися укріпити лінію кордону, немає ніякої стіни, які будували деякі політики, нічого не зроблено. Просимо у світу метал на каски, бронежилети, не виготовили жодного танка, літака. Втратили дорогоцінний час. Треба задіювати усіх українців до роботи, працювати 24 години на добу. Лише тоді ми вистоїмо і переможемо».

УПЦ МП має припинити діяльність в Україні

Окрім того, переконаний Михайло Головко, не менше важливим є питання церкви, духовна єдність українців. Заборонивши діяльність УПЦ МП в Україні, ми забезпечимо мирне майбутнє для наших дітей. Якщо ця структура не припинить свого існування в нашій державі, це буде фундаментом для розколу України, пропаганди «русского мира» і колабораціонізму всередині нашої країни.

«На Тернопільщині триває збір підписів на підтримку заборони функціонування УПЦ МП в Україні, люди активно підтримують нашу ініціативу! Сьогодні цей процес — незворотний!

Більше 40-ка парафій московського патріархату на Тернопільщині вже перейшли до ПЦУ, і цей процес не зупиняється. Переконаний, ворожа церква, керівництво якої «благословляє» окупаційну армію на війну в Україні та вбивство мирних жителів, не може існувати в нашій державі!» – наголосив голова облради.

Днями відбулися відкриті слухання, які організував Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Михайло Головко закликав народних депутатів дослухатися до жителів громад не тільки Тернопільщини, а й всієї України та прийняти рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП, яка працює проти українського народу в незалежній Україні.

«Неодноразово депутати Тернопільської обласної ради зверталися до керівництва держави щодо передачі з управління УПЦ МП Почаївської лаври. Тернопільська обласна рада готова прийняти відповідне звернення до ВРУ щодо заборони діяльності російської церкви в Україні! Переконаний, нас підтримають й інші обласні ради!

До слова, ще будучи народним депутатом України ініціював перейменування УПЦ МП на російську православну церкву в Україні. Назва частково вводить людей в оману. У ВРУ депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук нещодавно зареєструвала проєкт закону №7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», можливо, він потребує доопрацювань комітету, та, водночас, негайного прийняття!

До слухань ВРУ сьогодні долучилися більше ста фахівців різних галузей. Мені приємно, що ініціатива «Свободи», яку ми висунули ще задовго до війни, щодо необхідності заборони діяльності ворожої церкви в Україні розглядається на найвищому рівні та, маю надію, найближчим часом буде закріплена законодавчо!»

Все буде Україна!

Зоряна ДЕРКАЧ

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