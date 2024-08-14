Михайло Головко: поновили чи не поновили на роботі?

Як ми уже повідомляли, 1 серпня Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Цього ж дня сесія обласної ради вдруге проголосувала за звільнення Михайла Головка із посади голови обласної ради. Це рішення підтримало сорок із сорока зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Але наступного дня Михайло Головко звернувся з двома заявами до обласної ради, які довелося розглянути.

Відтак 6 серпня, депутати Тернопільської обласної ради зібралися в сесійній залі, аби розглянути заяви Михайла Головка про поновлення на посаді. Цього разу у сесійній залі зареєструвалося уже менше, зокрема 35 депутатів.

Ситуацію прокоментував виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук:

“1 серпня в обласну раду надійшло рішення суду, в якому чітко написано – поновити Головка Михайла Йосифовича на посаді голови Тернопільської обласної ради з 27 жовтня 2023 року. Суд прийняв таке рішення, подобається воно депутатам, чи не подобається. Але суд вважає, що депутати прийняли рішення про звільнення неправильно, незаконно. Він скасував це рішення, я оприлюднив його, зачитавши на пленарному засіданні. Депутати зібрали необхідну кількість голосів, внесли питання в порядок денний і звільнили Головка Михайла Йосифовича з посади голови. Та наступного дня Головко звернувся із заявою, щоб ми виконали рішення суду, поновили його негайно. Крім того, я видав ще розпорядження про виплату коштів, хоч у даний час коштів нема. У військовій адміністрації будуть шукати. Тобто всі дії з виконання рішення суду ми зробили. Президія прийняла рішення, щоб винести розгляд двох заяв від Михайла Головка на сесію обласної ради. Ми з депутатським курсом схвалили текст-відповідь і надсилаємо Головку”.

Михайло Головко, якого депутати двічі звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради, прокоментував ситуацію щодо поновлення його на цій посаді.

“Я повідомив про те, що є рішення Апеляційного суду у Львові, яке задовільнило мою скаргу і поновило мене на посаді. Тобто, саме моє звільнення було незаконним, із порушенням законодавства України і протиправним. Тому, 2 серпня, я подав відповідну заяву, що є таке рішення і прохання до керівництва облради виконати це рішення, а саме, передати повноваження голові обласної ради Михайлу Головку. Ну, звісно, вони почали різні відписки робити, а потім вони придумали провести президію в понеділок, а у вівторок сесію і відповісти мені на моє звернення сесійним рішенням. Абсурд, такого практика не передбачає і взагалі такого ніколи не було. Я розумію їхню мотивацію — спроба уникнути відповідальності й перекласти її на депутатський корпус.

6 серпня, під час пленарного засідання сесії обласної ради депутати одноголосно ухвалили текст відповіді на ці заяви. Відповідь ні про що.

Є рішення суду — поновити негайно на роботі. Щоби поновити голову облради на роботі, потрібен ряд дій: внести в реєстр, передати повноваження, розпорядження про те, що переходять повноваження, відкрити кабінет і передати управління обласною радою голові облради. Далі депутати мають право навіть зібрати підписи і звільнити голову облради, бо це обрана посада і вона дійсно обирається депутатським корпусом. Але це треба робити згідно з Конституцією та Законом “Про місцеве самоврядування”. Я ж не претендую на те, що дійсно буду на тій посаді, цю посаду я ніколи з собою не заберу, всі тимчасово на цих посадах. Взагалі всі посади тимчасові, але є питання закону. Якщо мене обирали в законний спосіб, тоді, якщо мають бажання — в законний спосіб тоді хай звільняють, а такі всі інші дії, то просто дискредитація обласної ради”.

Далі буде…