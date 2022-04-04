Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко разом з Тарасом Шенгерою придбали позашляховик для бійців «ОДЧ Карпатська Січ».

Михайло Головко особисто передав воїнам автівку та придбаний ним для потреб військових прилад нічного бачення.

— Передаємо нашим побратимам автомобіль для того, щоб служив «ОДЧ Карпатська Січ». Добровольцям, які зараз захищають нашу столицю. Сподіваюся, стане в нагоді, — говорить Михайло Головко. — У складі батальйону воює багато хлопців з Тернопільщини, зокрема, голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог. Вкотре дякуємо Вам за службу українському народу! Нехай Господь Вас береже!

Вдячність за допомогу очільнику Тернопільської обласної ради висловив голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

—Дякуємо Михайлу Йосиповичу за такі потрібні сьогодні нам речі. Думаю, що вже скоро ми повернемося з перемогою, — каже Віктор Козорог.