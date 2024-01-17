Михайло Головко оскаржує звільнення з посади голови обласної ради

Минулий рік був багатим на резонансні події в нашій області. Зокрема, чимало баталій точилося довкола голови обласної ради Михайла Головка. 26 жовтня під час засідання сесії депутати проголосували за звільнення Михайла Йосифовича з посади голови обласної ради. Відтак 5 листопада пан Головко подав позов до Тернопільського окружного адміністративного суду про визнання незаконним рішення сесії.

«Те, що відбувалося 26 жовтня в стінах обласної ради, є прямим порушенням норм законодавства України, статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», тому, відповідно, є всі підстави, щоб оскаржити це рішення. Я, звісно, цим скористався не заради того, що мені потрібна посада, а просто всі мають дотримуватися закону. Я готовий був скликати сесію, прийти і доповідати, виступити перед депутатами, багатьом подякувати, але, на жаль, вони цього дуже боялися», — коментував у той час ситуацію пан Головко.

9 січня цього року у Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося перше слухання у справі. Михайла Головка на суді не було. У телефонній розмові журналістам він роз’яснив, що не зміг прийти на суд, оскільки до 17 січня перебуває під домашнім арештом.

Засідання вела суддя Оксана Мартиць. Вона зазначила: «Суть питання – визнати незаконним рішення Тернопільської обласної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2023 року №813 «Про звільнення Головка М.Й. з посади голови Тернопільської обласної ради 7 скликання». Поновити Головка М.Й. на посаді голови Тернопільської обласної ради 7 скликання і стягнути з відповідача на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу».

Адвокат Руслан Гуцол, який представляє інтереси Михайла Головка, заявив, що лише напередодні судового засідання отримав заперечення на позов від обласної ради, тому просив суд не долучати цей документ до матеріалів справи. Суд це клопотання відхилив.

«Відзив на позов стосується справи. Це той документ, в якому відповідач викладає свої заперечення на позов. Відповідач допустив невчасне і неповне подання відзиву, як цього вимагає процесуальний закон. Якщо відповідач не подає належним чином оформленого відзиву, то суд може це розцінити на користь позивача. У випадку, коли це суб’єкт владних повноважень, то суд може визнати це як визнання позову. Ми звертали увагу суду на необхідність такої процесуальної дії, однак суд до нас не дослухався. Незважаючи на те, що докази в справі не містять інформації, яку представник відповідача озвучував на судовому засіданні».

Зрештою представник Михайла Головка просив суд перенести розгляд справи, щоб ознайомитися з долученими документами. Суддя задовольнила це клопотання і призначила засідання на 1 лютого.

Далі буде…

P.S.: НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо Михайла Головка.

«10.01.2024 матеріали слідства стосовно ексголови Тернопільської облради виділили в окреме провадження. Також особі повідомили нову підозру. На сьогодні його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України. Розслідування стосовно заступників голови Тернопільської ОВА наразі триває», – повідомили на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Можна припустити, що у справі щодо корупції прокурорам забракло доказів, справа, як то кажуть, шита білими нитками. Тому ухвалили рішення про повідомлення Михайлу Головку про нову підозру за ч. 1 ст. 262 КК України – носіння та зберігання вогнепальної зброї (з власних джерел відомо, що йдеться про патрони).

Коли номер газети «Свобода» готували до друку, з’явилася нова інформація. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду під час засідання 15 січня залишила в силі запобіжний захід Михайлу Головку.