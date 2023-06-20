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Михайло Головко: «Ми змушені переживати нашу історію заново, бо не засвоїли уроків минулого»

20.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Днями голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко став гостем програми «Акценти» на телеканалі TV-4.

Очільник області розповів про чергову поїздку на схід України та потреби наших захисників, про створення системи реабілітації для військових.

Особливу увагу присвятив загрозам через можливість прийняття законопроекту про цивільні партнерства та гостру потребу в збереженні традиційних, християнських, сімейних цінностей.

В політичному житті області говорив про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською та Закарпатською обласними радами і підписання відповідного Меморандуму.

Також звернув увагу в ефірі на полідовну боротьбу Тернопільщини з московською церквою битву за Почаївську лавру.

Нещодавно передав у Києві народній депутатці Оксані Савчук 60 тисяч підписів на підтримку законопроекту про заборону московського патріархату на території України, які зібрали на Тернопільщині – повідомив Михайло Головко.

Повну версію телепрограми можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/DyIQ8OBrPBI

Теги: Михайло Головко, новини Тернопільщини, тернопільська обласна рада

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