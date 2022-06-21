Під почесним патронатом Президента Республіки Польща Анджея Дуди у Любліні 6-7 червня відбувався Конгрес місцевого самоврядування Ініціативи трьох морів, куди запросили голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Очільник Тернопільщини виступив спікером панельної дискусії з доповіддю на тему: «Мережа регіонів Ініціативи трьох морів — співпраця з українськими регіонами».

Під час виступу Михайло Головко наголосив, що Україна може бути сильним союзником країн, які входять до Ініціативи трьох морів. Голова облради звернув увагу на необхідність будівництва нових доріг, залізничного сполучення і логістичних центрів між Польщею та Україною, щоб забезпечити можливість експорту українських товарів після блокування чорноморських портів. Акцентував увагу на тому, що Мережа регіонів трьох морів без України не має повної цінності.

«Переконаний, що напрацювання Конгресу стануть доброю основою для подальшої співпраці між Тернопільщиною та її потенційними партнерами з країн Мережі регіонів трьох морів. Відтак, громади області матимуть нових партнерів і можливість отримати нові джерела для фінансування спільних структурних проєктів», – зазначив Михайло Головко.

Принагідно голова облради під час зустрічей із колегами з ЄС висловив слова вдячності за їхню підтримку Україні в боротьбі з російським агресором.

Окрім того, у рамках участі в Конгресі Михайло Головко відвідав Підкарпатське воєводство, з яким у Тернопільської області укладено угоду про співпрацю. Голова облради зустрівся з маршалком Владиславом Ортилом, висловив йому слова найщирішої вдячності за допомогу України, обговорили шляхи подальшої співпраці між Тернопільщиною та Підкарпатським воєводством.

Підняли питання організації спільних заходів, спрямованих на обмін досвідом і налагодження контактів між підприємцями з Польщі та України. Окрім підприємств, які функціонували в нашому краї, на Тернопільщині та в інших областях Західної України вже розпочали роботу багато підприємств, які евакуювали з різних регіонів України, де тривають активні бойові дії. Зараз у них виникає необхідність налагодження хорошої логістики з Польщею, зокрема, полегшення транспортування вантажів до ЄС через логістичну діяльність у Підкарпатському воєводстві.

Голова облради наголосив: «За кошти Підкарпатського воєводства закупили три мобільні транспортні дефібрилятори, які отримають лікарні Тернопільської області. Дякуємо вам, друзі!»

До слова, Підкарпатське воєводство буде одним із економічних вузлів для післявоєнної відбудови України.