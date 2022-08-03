Страшна кровопролитна війна, з якою на нашу святу землю прийшов москаль, показала, хто є хто в цьому світі. Поки жителі ворожої країни не можуть відвести очей від екранів телевізорів, поклоняючись своєму путіну, українці гуртуються і вражають стійкістю, мужністю і милосердям увесь світ. Ми допомагаємо один одному, підтримуємо і разом наближаємо омріяну перемогу.

Днями голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав Чортківський обласний комунальний заклад «Дім милосердя». Теплий, затишний, майже рідний дім для багатьох людей, які постраждали від російської агресії.

Михайло Йосифович розповів, що тут з перших днів війни трудяться небайдужі люди, які поселили, одягнули, дали все необхідне нашим переселенцям.

«За це велика вдячність директору закладу Тетяні Дубині, а також владиці Бучацькій єпархії греко-католицької церкви Димитрію. А ми, зі свого боку, дбаємо про матеріальне забезпечення для повноцінної роботи», – зазначив очільник області.

Загалом, зауважив пан Головко, заклади Тернопільської обласної ради гостинно прийняли за час війни декілька тисяч переселенців та продемонстрували, що ми – велика українська родина, яка завжди готова зустріти зі щирими обіймами та допомогти в біді.