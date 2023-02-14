Михайло ГОЛОВКО: «Ідеї нашого провідника нарешті знаходять відгук у серці кожного українця»

10 лютого у Києві відбулися X Бандерівські читання. Тема ювілейної конференції: «Філософія української перемоги. Візія Великої України».

Захід присвячено тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави та заради майбутнього кожного з нас.

Мав честь звернутися до учасників з вітальним словом і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Очільник області нагадав, що 10 років тому перші читання стали викликом тогочасній системі. Гасло «Слава Україні!» зазвучало на повну силу під час Революції Гідності, сьогодні ж воно відоме у цілому світі, і ми всі разом досягнули такого результату. «Наша боротьба триває, і ми маємо з честю пройти всі випробування, аж до перемоги, яка відкриє нові перспективи. Український народ, який зумів зберегти свою національну ідентичність у надзвичайно важких умовах, лише загартовується у час війни. Ми – нація нескорених! І такими були завжди! Бо завжди розуміли свою велику мету – побудова незалежної, суверенної, успішної Української держави!» – зазначив Михайло Йосифович.

Михайло Головко наголосив, що ідеї нашого великого провідника, про які ми постійно розповідали, нарешті знаходять відгук у серці кожного українця. На наших очах відбувається перемога поглядів Степана Бандери у суспільній свідомості. І цей процес вже незворотній!

«Я зареєстрував електронну петицію на офіційному інтернет-представництві Президента України про визнання на державному рівні дня народження Степана Бандери офіційним загальнонаціональним святом та повернення йому звання Героя України. Давайте підтримаємо її та всі разом віддамо гідну шану нашому провіднику!» – додав голова облради.

До слова, під час Х Бандерівських читань пан Головко виступив з науковою доповіддю на тему: «Східноєвропейський тигр». Принципи нової стратегії модернізації України».

«Повномасштабний наступ та відкрита агресія московії проти України поставила крапку у пострадянській історії нашої країни. Сьогодні перед Українською державою постав новий виклик – побудова сучасної економіки на абсолютно інших принципах і технологіях. Безпека – це наріжний камінь швидкого відновлення та економічного процвітання України.

Я вважаю, що на даний момент пріоритетне завдання для України – стати східноєвропейським «тигром», аналогом Південної Кореї чи Ізраїлю. Бути здатною самостійно відбивати агресію, незалежно від того, є допомога від союзників чи ні», – зауважив голова Тернопільської облради.

Війна показала, що курс на побудову так званої аграрно-сервісної економіки, який нам нав’язували ззовні, був помилковим. На думку Михайла Головко, Україна повинна почати новий етап модернізації економіки, ядром якого має стати армія та ВПК.

Головним завданням під час війни та у найближчі десять років для української економіки стане її мілітаризація. Тобто розвиток тих галузей, які, насамперед, мають забезпечувати армію та безпеку країни.

«Україна змушена буде вибудовувати свою політику та економіку за зразком Ізраїлю та Південної Кореї, держав «фронтиру». Ми перебуваємо на межі західного та східного напрямків розвитку цивілізаційних проєктів. Наша територія є ареною конкурентної боротьби цих проєктів, де західні сусіди використовують переважно економічні, дипломатичні та культурні інструменти впливу, а східні – військові. Тому Україна має спиратися на правоконсервативну ідеологію, яка дала змогу цим країнам вижити та побудувати розвинуту економіку (традиційні цінності, економічний націоналізм).

Вся логіка вибудовування економіки держави має виходити з інтересів безпеки (розвинута промисловість, власний ВПК, диверсифікація шляхів експорту товарів та джерел енергоносіїв). Необхідний значний відсоток участі армійських еліт в управлінні країною та представників національного капіталу. Має бути сильна армія, а також активна зовнішня політика. Україна має бути схожою на Східноєвропейський Ізраїль та стати стабілізуючим фактором в Європі, одним із адміністраторів пострадянського простору та росії.

Єдиний шлях перемогти – стати сильними та перемагати у всьому!

Віримо у власну країну! Разом переможемо!» – наголосив Михайло Йосифович.