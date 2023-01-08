Михайло Діанов вперше розповів про найбільший страх та причину розлучення із дружиною (ВІДЕО)

Відомий герой з Тернопільщини, Михайло Діанов, який став на захист “Азовсталі” та саме своїм героїзмом прославився на весь світ розповів про особисте життя та свої хвилювання.

Михайло став справжнім героєм України, який проявив свою мужність, стійкість, відвагу та відданість своїй Батьківщині, на захист якої, він і став. Діанов пережив багато бід на війні та у полоні, він терпів знущання російських загарбників та отримав серйозне поранення.

На щастя, все залишилось у минулому і тепер, Михайло вже пережив складну операцію у США та повернувся до Тернополя відновлювати сили.

Зараз же нашого земляка досить часто запрошують на різноманітні інтерв’ю, які стосуються не тільки воєнних питань, а ще і його особистого життя. Так, у шоу “Говорить Суханов” герой України вперше розповів про своє особисте життя.

Так стало відомо, що чоловік вже кілька років розлучений. Але свою дружину, від якої у нього є доньки, він все ще кохає і навіть має велике бажання повернутися до коханої. Та на жаль, у своєму подружньому житті він не зміг зберегти відданість та вірність своїй дружині та має подружні гріхи, тобто, зради.

Саме тому Михайло винить у розлученні себе і навіть не може наважитись на перший крок, тому що дуже боїться відмови. А своє розлучення чоловік переживав досить складно, тому він вважає, що саме це “ні”, може знову розбити його серце.

“Після розлучення років я два місця собі не знаходив. Та і зараз за нею сумую, я її дуже кохаю досі. Я – однолюб. Але разом ми ніколи не будемо, тому що ми дуже різні” – розповів Діанов.

Шанс спробувати все змінити є, адже його колишня дружина все ще не знайшла нове кохання, як і сам військовий.

Герой відверто зізнавався, аби не бентежити свої почуття та почуття своєї колишньої дружини, яку він досить дуже сильно кохає не буде намагатися повернути минуле.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>