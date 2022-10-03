Звільнений в рамках обміну 21 вересня захисник Маріуполя старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів про знущання та катування з боку росіян у полоні.

Він був серед тих, кого окупанти тримали в колонії в Оленівці на окупованій частині Донеччини. В інтерв’ю Sky News Михайло називає це місце концтабором, пише НВ.

За його словами, росіяни жорстоко поводилися з полоненими з «Азовсталі» – роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували. Загарбники також мучили українських захисників голодом.

«Вони поводилися з нами як з тваринами. Їсти було неможливо. На їжу давали 30 секунд. За 30 секунд треба було з’їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже жорсткий, хлопці, яким вибили зуби, не встигали поїсти. Це було 30 секунд, а потім ти повинен був зупинитися. Потім ти мав відразу встати й бігти. Так було весь час», – згадує Діанов.

Військовий також розповів, що деяких полонених кидали в одиночну камеру і катували за те, що вони підняли ягоду з землі й з’їли її. Їх били палицями, застосовували електрошокери та встромляли голки під нігті.

«Повірте, після місяця голодування, коли закриваєш очі, ти забуваєш про сім’ю, про країну, про все. Єдине, про що ти думаєш, – це про їжу», – сказав він.

За його словами, у цій в’язниці окупанти тримали в рази більше осіб, ніж вона має розміщувати. Замість 150 людей у блоці перебували 800. Через постійне перебування у неймовірній тисняві у Михайла почалися проблеми з ногами – тепер йому важко ходити.

Чотири місяці перебування у полоні росіян змінили його до невпізнаваності. Захисник схуд на 40 кг, а його стан здоров’я значно погіршився. Непоправної шкоди завдало те, що росіяни майже не надавали пораненим полоненим потрібну медичну допомогу.

На момент здачі в полон у Діанова була зламана права рука. Окупанти провели операцію за допомогою плоскогубців і без анестезії. За час перебування в полоні через відсутність медичної допомоги кістка зросла півколом. Тепер йому потрібно набрати 20 кг, перш ніж він зможе зробити корекційну операцію на руці. А поліпшення психічного стану, швидше за все, займе набагато більше часу.