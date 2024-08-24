“Ми виборювали нашу Незалежність століттями і виборюємо її зараз”, — очільник Тернопільської ОДА привітав з Днем незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає найважливіше державне свято — 33 річницю своєї Незалежності.

Для українців незалежність — це змога дихати на повні груди повітрям свободи після століть неволі, це можливість мати вибір, це запорука щасливого майбутнього.

З нагоди Дня Незалежності України у Тернополі відбулися урочистості на Театральному майдані. Загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували полеглих бійців та спільно помолилися за мир та нашу перемогу. Також згадали увесь шлях формування та становлення Української Держави на світовій арені.

З вітальним словом виступив виконувач обовʼязків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський.

“Ми виборювали нашу Незалежність століттями і виборюємо її зараз. Мужністю українців захоплюється увесь світ. Дякуємо нашим воїнам, які боронять рідну землю. Щирі співчуття родинам загиблих Героїв, подвиг яких назавжди залишиться в нашій памʼяті. Подяка волонтерам та всім, хто працює задля спільної мети — Перемоги. Слава Україні!», — сказав Володимир Важинський.

3 Днем Незалежності України!

Джерело: пресслужба Тернопільської ОДА