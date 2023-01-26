“Ми все ближче наближаємось до “хірургії одного дня” – тернопільські офтальмологи творять дива

За словами лікарки, відділення офтальмології розгорнуто на 30-ть ліжок.

“Однак із ростом технічного прогресу, наявним офтальмологічним обладнанням, досвідом наших лікарів ми все ближче наближаємось до “хірургії одного дня”. Ми з нашою командою стараємося створити досить теплі, затишні умови у відділенні. Й інколи навіть пацієнти бажають тут залишитися якомога довше, щоб отримати належний догляд”, – додає вона.