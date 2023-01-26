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“Ми все ближче наближаємось до “хірургії одного дня” – тернопільські офтальмологи творять дива

26.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я, Цікаво

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У Тернопільській обласній клінічній лікарні завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму хірурги-офтальмологи проводять операції, які повертають пацієнтам зір.

Центр мікрохірургії ока, центр естетичної офтальмології, центр травми ока – це все про відділення офтальмології лікарні, де працюють кваліфіковані медики за сучасними методиками надання допомоги пацієнтам.
“У нашому відділенні проводиться хірургія катаракти, хірургія глаукоми, хірургія патології сітківки ока чи склистого тіла. Також широко впроваджуються і використовуються естетична офтальмохірургія. На високому рівні – хірургія травм ока. Є наявні лазери різного покоління і тому ми здатні проводити хірургічне лазерне втручання», – розповідає завідувачка офтальмологічного відділення Інна Гребеник.
 За словами лікарки, відділення офтальмології розгорнуто на 30-ть ліжок.
“Однак із ростом технічного прогресу, наявним офтальмологічним обладнанням, досвідом наших лікарів ми все ближче наближаємось до “хірургії одного дня”. Ми з нашою командою стараємося створити досить теплі, затишні умови у відділенні. Й інколи навіть пацієнти бажають тут залишитися якомога довше, щоб отримати належний догляд”, – додає вона.
📷 Детальніше про роботу відділення Oko.clinic.te – у відео:

Теги: здоров`я, медицина, Тернопільська обласна клінічна лікарня, Тернопільщина новини, офтальмологія

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