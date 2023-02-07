“Ми його знайдемо”: начальник обласної поліції розповів про розслідування замаху на ректора ТНЕУ

Начальник ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол розповів про найбільш важкі злочини краю, які сьогодні не розкриті, а також деталі справи про вбивство малолітньої дитини та підрив, який стався у 2019 році на подвір’ї ректора ТНЕУ.

“В нас останнє нерозкрите вбивство було у 2016 році в Бучачі – вбили підприємця, і загалом є 31 вбивство нерозкрите, яке було за весь час поки була незалежна Україна і так далі, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Ці всі справи час від часу заслуховуються, якщо є якась інформація вони перевіряються. До речі по деяких – було таке вбивство дівчинки, не буду озвучувати, де були виявлені біологічні сліди, проводиться ДНК-експертиза”.

Також Олександр Богомол відзначив, що у поліції досі розшукують злочинця, причетного до організації вибуху на подвір’ї приватного житлового будинку ректора ТНЕУ, яке сталося у 2019 році, пише видання Тернополяни.