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“Ми його знайдемо”: начальник обласної поліції розповів про розслідування замаху на ректора ТНЕУ

07.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Начальник ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол розповів про найбільш важкі злочини краю, які сьогодні не розкриті, а також деталі справи про вбивство малолітньої дитини та підрив, який стався у 2019 році на подвір’ї ректора ТНЕУ.

“В нас останнє нерозкрите вбивство було у 2016 році в Бучачі – вбили підприємця, і загалом є 31 вбивство нерозкрите, яке було за весь час поки була незалежна Україна і так далі, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Ці всі справи час від часу заслуховуються, якщо є якась інформація вони перевіряються. До речі по деяких – було таке вбивство дівчинки, не буду озвучувати, де були виявлені біологічні сліди, проводиться ДНК-експертиза”.

Також Олександр Богомол відзначив, що у поліції досі розшукують злочинця, причетного до організації вибуху на подвір’ї приватного житлового будинку ректора ТНЕУ, яке сталося у 2019 році, пише видання Тернополяни.

“Ми пам’ятаємо 2019 рік, де було у нас декілька вибухів, це дуже гучна справа, справа така, що ми її не забуваємо ніколи, то якщо злочинець мене чує, то ми його все рівно знайдемо – рано чи пізно, тому що у нас є його ДНК, в нас є його почерк, в нас є його пальці. Знайдемо людину і ці докази будуть для того, щоб ця людина понесла відповідальність”, – зауважив правоохоронець. 

Теги: Тернопіль, новини Тернопільщини, події, ректор ТНЕУ

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