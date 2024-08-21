Музика, гумор і народні традиції: у Тернополі виступить національна капела бандуристів і Анатолій Паламаренко

28 серпня о 18:00 у Драмтеатрі ім. Т. Шевченка в Тернополі відбудеться концерт Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди з програмою «Ярмарок». Це унікальна можливість поринути у світ українського традиційного мистецтва, де звучатимуть жартівливі, козацькі та родинно-побутові пісні, знайомі кожному з дитинства.

Концертна програма «Ярмарок» — це музичний калейдоскоп, який відтворює атмосферу ярмаркових розваг. Як зазначав класик української літератури Остап Вишня в однойменному оповіданні:

«На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід і щоб не проґавити жодної з того ярмарку хвилини…».

Ці слова стали своєрідним лейтмотивом концерту, де музичні замальовки українського побуту оживуть у віртуозному виконанні оркестрової групи капели бандуристів.

Окрім знайомих й улюблених народних пісень, що отримають нове звучання в аранжуванні для чоловічого хору під супровід бандури, глядачі зможуть насолодитися дотепним українським гумором. Гуморески Павла Глазового у виконанні легендарного майстра художнього слова Анатолія Паламаренка органічно доповнять музичну частину вечора, створюючи незабутню атмосферу.

“Концертна програма «Ярмарок» — це збірка рідних та знайомих пісень у теплій та майже родинній атмосфері, де до музикування може долучитися кожен охочий! Запрошуємо усіх приєднатися до святкового ярмарку музики, гумору та українських традицій!” – запрошують на подію організатори.

Квитки можна придбати у касі театру та за посиланням:

https://ternopil.karabas.com/ua/kapela-bandurystiv-za-uchasti-anatoliya-palamarenka/order/