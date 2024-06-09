Музею Володимира Гнатюка у Велесневі – 55

30 травня 55-річчя відзначив обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у с. Велеснів, що на Монастирищині.

Музей-ювіляр, а також його працівників, привітали директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк, міський голова Монастириська Андрій Старух, доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка Зоряна Лановик. Вони подякувала усім причетним до створення музейного закладу, а також тим, хто нині розвиває музейну установу та береже пам’ять про славного уродженця Тернопільщини, етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, академіка Володимира Гнатюка.

В урочистій академії взяли участь заслужений артист України, український бандурист-вокаліст, композитор, член Національної спілки кобзарів України Дмитро Губ’як, хореографічний колектив Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв (керівник Ірина Краківська), аматорські художні колективи та солісти Монастириської територіальної громади.

Своїм заснуванням музей завдячує світлої пам’яті краєзнавцю, етнографу, літературознавцю Остапу Черемшинському, який директорував тут з 31 травня 1969 року до своєї смерті у листоаді 2015 року.

Відкриттю музею сприяли: Ігор Ґерета та Бума (Борис) Ельгорт. Співпрацювали з організаторами музею словацький фольклорист та українознавець, літературознавець, бібліограф українського (лемківського) походження Микола Мушинка, чеський україніст, політичний діяч, публіцист, перекладач Франтішек Главачек, Ірина Коцюбинська, дочка Володимира Гнатюка Олександра Піснячевська та інші.

Спочатку музей діяв у п’яти, від 1976 р. – у восьми кімнатах. У фондах музею понад дев’ять тисяч експонатів.

У 1969 р. музей відвідав Володимир Івасюк, який, натрапивши на фольклорні матеріали В. Гнатюка, використав їх для написання пісні «Червона рута».