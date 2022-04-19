Таке рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.