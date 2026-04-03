Мова – це зброя, знання – це сила!

Команда Тернопільської області, що складалася із трьох учасників, в період з 24 по 28 березня 2026 року в м. Луцьк брала участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

Це були дні глибоких роздумів над художніми текстами, аналізу мовних тонкощів та творчого натхнення.

Наші юні філологи продемонстрували не лише бездоганні знання, а й велику любов до рідного слова, виборовши два призових місця.

2 місце здобула учениця 9-го класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 Діана Пиж. 3 місце посіла учениця 10-го класу Тернопільського ліцей 21 – СМШ ім. І. Герети Лілія Герелиця.

Також для подальшого професійного зростання тернопільська команда отримала від Київської школи економіки (KSE) сертифікати на навчання та цінні призи.