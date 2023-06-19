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Мотоцикл влетів у молоковоз: на Тернопільщині загинули двоє чоловіків (ФОТО)

19.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Кременецька міська громада, Громади Тернопільщини

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Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж 17-18 червня.

Повідомлення про травмованого чоловіка надійшло 17 червня на лінію “102” від лікаря. У ході перевірки стало відомо, що в селі Байківці водій мотоцикла Shineray не врахував дорожню ситуацію та зіткнувся з електроопорою.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

На трасі Кременець-Біла Церква – Ржищів-Канів-Софіївка, на повороті в село Тетильківці Кременецького району, зіткнулися мотоцикл та молоковоз.

Аварія трапилася 18 червня близько 11:20. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій мототранспорту Sityr виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем “ЗІЛ”.

У результаті удару 34-річний пасажир мотоцикла загинув на місці аварії. За життя кермувальника боролися медики, але він за кілька годин помер в реанімаційному відділенні. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

Теги: ДТП, Кременець, новини Тернопільщини, аварія

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