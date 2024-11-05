Мороз вночі до -5: якою буде погода на Тернопільщині

У середу, 6 листопада, на Тернопільщині вночі похолодає до – 5 градусів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомив Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

Погода 6 листопада у Тернопільській області:

“Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура по області вночі 0 – 5° морозу, вдень 7 – 12° тепла; по м. Тернополю вночі 1 – 3° морозу, вдень 9 – 11° тепла,”– йдеться у повідомленні.

Погода 7 листопада у Тернопільській області:

“Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.”

Погода 8 листопада у Тернопільській області:

“Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5 – 10° тепла.”