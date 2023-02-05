Мороз, сніг та ожеледиця: протягом трьох наступних днів на Тернопільщині очікують ускладнення погодних умов

З 6-8 лютого на Тернопільщині очікують ускладнення погодних умов.

Синоптики прогнозують мороз до мінус 11 градусів, сніг та ожеледицю.

Так, завтра, в понеділок, 6 лютого погоду області визначатиме північно-східна периферія антициклону з центром над Європою та вплив висотної улоговини.

Хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10º морозу, вдень 0 – 5º морозу.

Місто Тернопіль: хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 7º морозу, вдень 2 – 4º морозу.

7 лютого: хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11º морозу, вдень 0 – 5º морозу.

8 лютого: Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11º морозу, вдень 1 – 6º морозу.