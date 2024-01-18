Молилися за мир в Україні: у Збаражі відбувся молитовний сніданок

У Міжнародний день “Дякую”, який відзначають 11 січня, У Збаражі відбувся молитовний сніданок, що об’єднав представників влади, громадськості, духовенства, силових структур, військовослужбовців та волонтерів.

Під час зустрічі молилися за мир в Україні, за військових та їхні сім’ї, роботу волонтерів, а також за майбутню перемогу над ворогом.

«Із вдячністю до Бога, до Збройних сил України, один до одного, люди різних політичних поглядів, християнських конфесій, статусу і професій щиро молилися за українську перемогу, за те, щоб Господь зберіг і дав сили мужнім воїнам, щоб усі поранені зцілилися, а полонені повернулися до своїх домівок. Просили захисту Небес для вимушено переміщених осіб та підтримки усім серцям, зраненим гіркою втратою близьких, яких забрала ця жорстока війна», – зазначив голова Збаразької міської громади Роман Полікровський.

Пан Полікровський наголосив, що Україна починається з віри у Бога, і її майбутнє залежить від кожного з нас. Лише на фундаменті християнських цінностей може розбудовуватися здорове суспільство, взаєморозуміння і спільна праця задля розвитку і розквіту як сім’ї, громади, так і всієї України.

«Сьогоднішній молитовний сніданок – наша підтримка доброї традиції, джерелом якої є події, описані ще у Біблії. У США її запровадили 70 років тому, а десятиліття назад – і в українських містах.

Переконаний, що піднесена духовна атмосфера, щира молитва у таких заходах здатні об’єднувати людей, очищати їхні серця і помисли, вселяти надію і впевненість у завтрашньому дні, давати наснагу на подальшу боротьбу з ворогом на фронті і в тилу.

Вдячний усім учасникам, організаторам цього заходу, усім, хто поділився своїми свідченнями, щемливими пережитими історіями у часі війни», – резюмував міський голова.

Також Роман Полікровський розповів, що під час заходу усі бажаючі могли долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ. Загалом було зібрано 26200 грн, які підуть на придбання дронів. Міський голова зазначив, що на проведення заходу бюджетні кошти не використовували.

Все буде Україна!