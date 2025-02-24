Молодики гасають нічним Тернополем і стріляють через вікно з пістолета. ВІДЕО

У місцевих телеграм-каналах поширюють відео, як молодики гасають нічним Тернополем на авто і стріляють через вікно з пістолета.

У мережі уже встигли завіруситися кадри, на яких юнаки, катаючись нічним містом, стріляють зі стартового пістолета. Про це повідомляють Тернополяни.

Підписники розповідають, що хлопці також часто порушують правила дорожнього руху. Вони нібито не мають водійських прав. Але це не заважає їм гасати містом зі швидкістю понад 200 км/год.

Сподіваємося, правоохоронці встановлять особи “маминих гангстерів” та притягнуть їх до відповідальності.