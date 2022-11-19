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Молодик з Полтавщини влаштував стрілянину в готелі на Тернопільщині

19.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Жителю Полтавщини кременецькі поліцейські інкримінують хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Інцидент трапився в одному з готелів міста Почаєва. До поліцейських надійшло повідомлення про те, між гостями виник конфлікт і один з них застосував зброю.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що один з учасників конфлікту – 29-річний житель Полтавщини застосував предмет, схожий на пістолет, здійснивши декілька пострілів спочатку в кімнаті, відтак в коридорі готелю.

Поліцейські вилучили зброю та скерували на експертизу. Під час перевірки з’ясувалося, що житель Полтавшини перебуває у розшуку за вчинення майнових злочинів.

Кременецькі поліцейські інкримінують йому частину 1 статті 296 (хуліганство) та частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Почаїв, кримінал, стрілянина, стрілянина у готелі

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