Молодь у проєкті «Розумний город. Мікрозелень» заробила свій перший мільйон

Понад 1 млн 25 тис. грн заробили учасники соціально-освітнього проєкту «Розумний город. Мікрозелень». У своїх навчальних закладах школярі вирощують та реалізують корисний продукт — мікроґрін. За період участі в проєкті, а це двадцять місяців, — окрім мільйонного прибутку, діти спрямовують зароблене на благодійність. Зокрема, підтримують збори для військових: уже задонатили майже 170 тис. грн і передали п’ять FPV-дронів.

Проєкт «Розумний город. Мікрозелень» стартував на початку 2024 року в кількох школах, а згодом розширився до 25 навчальних закладів у 18 містах по всій Україні: Вінниці, Києві, Тернополі, Кривому Розі, Львові, Умані, Хмельницькому, Ужгороді, Калуші, Тячеві, Полтаві, Кропивницькому, Звягелі, Шепетівці, Дублянах, Волочиську, Рівному, Великому Глибочку, Мукачеві та Кременці. Нині в проєкті беруть участь 250 школярів.

«Розумний город. Мікрозелень» — це не просто освітня ініціатива, а повноцінний бізнес-конструктор. Тут учні самостійно проходять усі етапи підприємницької діяльності: вирощують продукцію на професійному обладнанні, дотримуючись технологій, ведуть бухгалтерський облік, створюють маркетингові стратегії та втілюють їх, просувають продукцію в соцмережах, налагоджують продажі серед місцевих жителів і закладів харчування, реінвестують зароблене та самостійно розподіляють прибуток.

Для «Контінентал Фармерз Груп» проєкт «Розумний город. Мікрозелень» став невіддільною частиною КСВ-стратегії, адже він закладає міцний фундамент для успішного майбутнього країни. Компанія не просто забезпечує школярів обладнанням, навчальними матеріалами та менторською підтримкою — вона дає молодому поколінню унікальну можливість набути практичного досвіду справжньої підприємницької діяльності, який стане їм у пригоді в дорослому самостійному житті.