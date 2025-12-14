Мобілізація в Україні: кого бронюватимуть з грудня за новими правилами

В Україні продовжено воєнний стан до 3 лютого 2026 року і тривають мобілізаційні заходи. Але в мобілізаційному процесі з’явились нові правила, які набули чинності з 4 грудня.

З 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників — відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів щодо трудових відносин в умовах воєнного стану”

Тепер компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю (раніше існував відсотковий ліміт на кількість заброньованих). Таке нововведення дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Важливий пункт у новому законі — ці зміни поширюються і на співробітників із проблемами у військово-облікових документах або тих, хто не оновив свої персональні дані. Тобто, якщо раніше через це могли відмовити в бронюванні, то тепер закон дозволяє оформити бронь і для таких працівників.

За новими правилами підприємства можуть оформляти бронь для співробітників:

– без військово-облікових документів або з помилками в них;

– тих, хто не стоїть на військовому обліку;

– тих, хто не уточнив свої персональні дані;

– яких оголошено розшук — за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Отже, усі ті, хто раніше автоматично вважався порушником, тепер може отримати бронь, якщо він потрібен для роботи компанії. Але є обмеження: для таких “порушників” бронь дають щонайбільше на 45 календарних днів з моменту працевлаштування, випробувальний термін теж не може перевищувати цієї кількості.

За цей час заброньовані працівники мають встигнути навести лад у документах та знятися з розшуку. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів. Але бронь не звільняє порушників від штрафів за ст. 210 і 210 1 КУпАП. Тобто, навіть отримавши бронювання, доведеться сплатити накладені штрафи.

Оформити бронь за новими правилами можна тільки один раз на рік.

Бронюванню підлягають представники певних професій і служб, які визначає стаття 25 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Бронь отримують військовозобов’язані, які працюють або служать:

– в органах державної влади, інших державних органах або органах місцевого самоврядування;

– у державних органах, Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратурі, Бюро економічної безпеки, ДСНС, Кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, інших правових структурах, а також на штатних позиціях патронатних служб держорганів;

– на підприємствах, установах і організаціях, які виконують мобілізаційні завдання;

– на підприємствах і організаціях, критично важливих для роботи армії, інших військових формувань або економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Сюди входять і кінцеві власники таких підприємств, навіть якщо вони не працюють на них.

Повний перелік, які працівники підлягають бронюванню, прописаний у Порядку, затвердженому Постановою Кабміну №76.

Принагідно нагадаємо, в Україні можуть мобілізувати чоловіків від 50 до 60 років після висновку військово-лікарської комісії, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Проте більшості людей у такому віці складно виконувати бойові завдання в штурмових бригадах, тому їх частіше розподіляють до підрозділів забезпечення, територіальних центрів, вищих військових навчальних закладів тощо.