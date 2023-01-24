Мобілізація на Тернопільщині: порядок вручення повісток

Усі ми стаємо очевидцями того, як на вулицях – на зупинках громадського транспорту, біля крамниць й в інших людних місцях на Тернопільщині вручають юнакам, чоловікам повістки. Іноді це відбувається із суперечками, сварками. Багато відео таких «скандальних» вручень викладено в Інтернеті.

Водночас у публічному просторі фахівці надають консультації та коментарі стосовно відповідності законодавству тих чи інших дій щодо вручення повісток.

Який порядок вручення, хто уповноважений вручати, у яких місцях і за яких обставин?

Детальна інформація про це міститься на сторінці у Фейсбук одного з обласних центрів комплектування та соцпідтримки. Отже, шукайте відповіді на свої запитання у поданій нижче публікації.

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України Указом Президента України №757/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на три місяці – до 19 лютого 2023 року.

У рамках проведення загальної мобілізації в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗС України на військову службу.

Відповідно до п.3 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни України під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

Тож повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання.

Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Для того, щоб вручити повістку, необхідно встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі. Такими уповноваженими особами є представники Національної поліції України.

Повістка має бути вручена особисто.

Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків та вручається військовозобов’язаному під підпис.

Вручення повістки не означає, що особа одразу ж відправиться на навчання чи тим більше на фронт. Це насамперед робиться для уточнення облікових даних.

Варто розрізняти різні види повісток.

Повістка для уточнення даних

Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного.

Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Повістка для призову на строкову військову службу

Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу.

Зараз такі повістки не видають, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Мобілізаційне розпорядження

Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.

У будь-якій повістці мають бути вказані:

прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов’язаного, вид повістки, дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися, уточнення щодо необхідних документів, назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК та СП.

Неявка на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки карається адміністративним штрафом або кримінальною відповідальністю.

В разі неприбуття за викликом по першому або другому виду повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки особі загрожує адміністративний штраф у розмірі: за перше порушення – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн), а в разі повторного порушення протягом року – від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 – 8500 грн).

За ігнорування повісток третього або четвертого виду – кримінальна відповідальність від обмеження волі до 3 років до позбавлення волі від 3 до 5 років.