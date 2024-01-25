Млин горів на Тернопільщині

На виклик вирушили теребовлянські та микулинецькі рятувальники. Всього на місці події працювало три одиниці техніки та 9 співробітників ДСНС. Також на підпомогу професійним вогнеборцям додатково було залучено добровільну пожежну команду села Лошнів.
Полум’я поширилося на площі близько 60 м. кв. У зв’язку із сильним задимленням до гасіння залучали ланку газодимозахисної служби.
О 20:28 пожежа була локалізована, о 22:11 – ліквідована.
На щастя, потерпілих немає.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.