Млин горів на Тернопільщині

Пожежа сталася 24 січня о 19:43 у селі Лошнів на Тернопільщині. Загоряння виникло у приміщені недіючого млина на території місцевого аграрного підприємства.

На виклик вирушили теребовлянські та микулинецькі рятувальники. Всього на місці події працювало три одиниці техніки та 9 співробітників ДСНС. Також на підпомогу професійним вогнеборцям додатково було залучено добровільну пожежну команду села Лошнів.

Полум’я поширилося на площі близько 60 м. кв. У зв’язку із сильним задимленням до гасіння залучали ланку газодимозахисної служби.

О 20:28 пожежа була локалізована, о 22:11 – ліквідована.

На щастя, потерпілих немає.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.