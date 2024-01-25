25.01.2024 15:54

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Млин горів на Тернопільщині

25.01.2024

Ірина Нова

57

Тернопільщина, Оперативно, Новини

Поширити:

Пожежа сталася 24 січня о 19:43 у селі Лошнів на Тернопільщині. Загоряння виникло у приміщені недіючого млина на території місцевого аграрного підприємства.

На виклик вирушили теребовлянські та микулинецькі рятувальники. Всього на місці події працювало три одиниці техніки та 9 співробітників ДСНС. Також на підпомогу професійним вогнеборцям додатково було залучено добровільну пожежну команду села Лошнів.

Полум’я поширилося на площі близько 60 м. кв. У зв’язку із сильним задимленням до гасіння залучали ланку газодимозахисної служби.

О 20:28 пожежа була локалізована, о 22:11 – ліквідована.

На щастя, потерпілих немає.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

Теги: Тернопільщина, пожежа, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах