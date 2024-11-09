Міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA завітав у Заліщики

24 жовтня виконавчий директор ГО «Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений світ», регіональний координатор фестивалю Олександр Степаненко провів кінопоказ у Заліщицькій державній гімназії (директор Олександра Войчишин). У показі взяла участь Наталія Пасічник, модератора Docudays UA при Тернопільському педагогічному університеті.

На події побувала, спілкувалася з координатором О.Степаненком та учасниками заходу бібліограф Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки, членкиня НТШ ім.Шевченка Оксана Дяків. Бібліотека багато років співпрацює з Docudays UA.

Педагоги та здобувачі освіти гімназії переглянули та обговорили два фільми. Це – історія 13-річної гімнастки Насті з Києва, яка через повномасштабне вторгнення рф в Україну була змушена шукати прихистку в Німеччині. Стрічка «Дівчинка далеко від дому» – номінанта на «Оскар» Сімона Леренґа Вільмонта й української режисерки Аліси Коваленко, яка перебувала як доброволець на фронті.

Інший фільм «Порося Нельсон» Аннеке де Лінд ван Венґарден присвячений ставленню людей до тварин. Адже «ми у відповіді за тих, кого приручили», як написав Антуан де Сент-Екзюпері у книзі «Маленький принц».

Олександр Степаненко також присвятив свою презентацію заліщанці, письменниці Мілі Сандберг-Меснер, якій вдалося врятуватися під час Голокосту в роки Другої світової війни та свідчити про звірства німецьких нацистів. Наша землячка написала книги «Світло крізь темряву» та «Шляхами моєї молодості».

Український історик, керівник Українського центру вивчення історії Голокості Анатолій Подольський долучився до презентації он-лайн з Києва. Він наголосив на тому, що сьогодні росія в Україні вчиняє злочини і поводить себе аналогічно до німецьких нацистів. Не засуджене і не осмислене зло повертається до нас. Тож потрібно пам’ятати про таких людей, як Міла Сандберг-Меснер, яка впродовж майже 100-літнього життєвого шляху свідчила за кордоном та в Україні про Голокост.

Уродженка нашого міста свого часу доклала зусиль, щоб у Заліщиках поставити пам’ятних жертвам Голокосту.

Тож після кінопоказу в рамках XXІ Міжнародного фестивалю Docudays UA (2024) Олександр Степаненко, здобувачі освіти, студенти, педагоги державної гімназії та Заліщицького фахового коледжу ім.Є.Храпливого висадили біля цього пам’ятника молоду магнолію – дерево Міли Сандберг.