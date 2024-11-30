Міст у Теребовлі знову готовий до 15 тисяч автівок у день

Гарна новина для тих хто їде до Тернополя з Чернівців, Заліщик, Борщова, Чорткова, Бучача, інших менших сіл та селищ, мешканці яких користуються трасою М-19. Адже після ремонту дорожники-мостобудівники звітують, що заасфальтували міст на трасі у місті Теребовля.

Комфортним мостом у Теребовлі щодня проїжджало близько 15 000 транспортних засобів. Але під час обстеження на ньому виявили численні недоліки, які загрожували безпеці руху та могли призвести до руйнування та повного паралічу руху. Найкритичніші – поперечні тріщини прогонової будови з розкриттям, поздовжня тріщина залізобетонної плити проїзної частини, відсутність будь-якого армування опор, які стояли на дерев’яних палях тощо.

Реконструкція мосту через річку Гнізна на 354-му кілометрі траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече тепер близька до фінішу. На мосту днями влаштували асфальтобетонне покриття зверху на гідроізоляцію.

Служба відновлення збудувала новий міст протягом лютого-листопада 2024 року. Він має 2 смуги руху та тротуари з двох сторін завширшки 1,8 м. Довжина споруди становить 48,7 метра, загальна ширина – 12,8 м.

“Паралельно з асфальтуванням мостобудівники покрили гідроізоляцією тротуари мосту та завершили влаштовувати асфальтобетон на підходах. Відтепер система водовідведення запрацює на повну, адже покриття укладено на рівні з дощоприймачами. Щойно міст успішно пройде випробування на міцність – Служба відновлення зможе відкрити рух транспорту. Плануємо, що перше авто проїде зведеною з нуля спорудою вже до кінця листопада. “, – наголосили у службі відновлення.

Важливо сказати, що реконструкція мосту у місті Теребовля на стратегічно важливій трасі М-19 виконується коштом Європейського інвестиційного банку. Вперше з 2008 року на державних дорогах Тернопільської області будують повністю нову штучну споруду.

Проєкт включає зведення мосту, заміну комунікацій на підходах та облаштування усієї необхідної інфраструктури (освітлення, дорожні знаки, огородження, тротуари, світлофор, нанесення розмітки холодним пластиком тощо).